A Netflix apresenta uma nova abordagem às K-romcoms com "Bon Appétit, Vossa Majestade", que se estreou no sábado, dia 23 de agosto. Nos primeiros dias, a série sul-coreana conquistou o segundo lugar do top diário do serviço de streaming.
Protagonizada por Lim Yoon-a ("Big Mouth") e pela estrela em ascensão Lee Chae-min ("Crash Course in Romance"), a comédia romântica de fantasia mistura "química arrebatadora, drama de viagens no tempo e intriga real de fazer crescer água na boca".
Num cenário que cruza passado e presente, "Bon Appétit, Vossa Majestade" acompanha Yeon Jiyoung (Lim Yoon-a), uma chef perfeccionista formada em cozinha francesa, no auge da sua carreira, que é subitamente transportada para o palácio real do passado. Lá, é obrigada a cozinhar para um tirano notoriamente temperamental, o Rei Yeonhui (Lee Chae-min), um monarca com um paladar implacável e um génio explosivo.
Veja o trailer:
"Lim Yoon-a brilha como Yeon Jiyoung, uma mulher moderna apanhada num mundo impiedoso de política palaciana, sobrevivência na cozinha e romance inesperado. A sua missão? Sobreviver às exigências da cozinha real, conquistar o impossível rei e, talvez, reescrever o futuro", resume a Netflix.
Já Lee Chae-min impõe-se como o Rei Yeonhui, um governante cuja mente afiada e língua ainda mais cortante o tornam simultaneamente temido e incompreendido. "Com um paladar incomparável e tolerância zero à mediocridade, toda a corte vive em pânico perante a sua próxima refeição. Mas quando uma nova e fogosa chef entra no palácio, o paladar do rei — e talvez o seu coração — começam a mudar", adianta o serviço de streaming.
"'Bon Appétit, Vossa Majestade' é uma história de amor e sobrevivência com muito tempero", destaca a plataforma.
