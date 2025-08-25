Durante a emissão do passado sábado, dia 23 de agosto, a equipa do canal NOW sofreu um acidente rodoviário. O jornalista Pedro Mourinho estava em direto a partir de Castelo Novo, Fundão.

Enquanto mostrava zona afetada pelos incêndios, uma viatura colidiu por trás com o carro onde seguia a equipa do canal.

"Chamar um acidente aquilo que nos aconteceu é um exagero, foi um mini-acidente. Foi um encosto feito de marcha-atrás, culpa minha (...) Foi tudo prontamente resolvido", explicou Pedro Mourinho.

Veja o momento: