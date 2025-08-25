A HBO e a BBC revelaram as primeiras imagens de "Half Man", a nova série de Richard Gadd, criador e protagonista de "Baby Reindeer", da Netflix. A temporada de seis episódios estreiam-se em 2026 no serviço de streaming.
A série vai acompanhar os "irmãos" Niall (Jamie Bell) e Ruben (Richard Gadd) que se separaram. "Quando o 'irmão' afastado de Niall, Ruben, aparece no seu casamento, desencadeia-se uma explosão de violência que nos catapulta de volta para as suas vidas", adianta a HBO Max.
Veja as imagens:
Abrangendo quase 40 anos, desde a década de 1980 até aos dias de hoje, Mitchell Robertson e Stuart Campbell retratam Niall (Robertson) e Ruben (Campbell) na sua juventude, numa série que explora os altos e baixos da relação de Ruben e Niall, desde conhecê-los como adolescentes problemáticos até testemunhar os seus atritos na vida adulta – com todos os momentos bons, maus, terríveis, divertidos, zangados e desafiantes pelo caminho.
"A série irá captar a energia selvagem de uma cidade em transformação – um mundo em transformação – e sondar as profundezas do que significa ser um homem", acrescenta a HBO Max.
O elenco conta com Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood e Calum Manchip.
