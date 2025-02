"Who is Luigi Mangione?", especial de uma hora que investiga a psique do alegado assassino do CEO da United Healthcare, estreia-se a 18 de fevereiro na Max.

Com comentários de especialistas, incluindo o produtor executivo Dan Abrams, o criminologista Casey Jordan, o chefe de detetives da polícia de Nova Iorque, Joseph Kenny, bem como Eric Adams, Presidente da Câmara de Nova Iorque, o especial pretende desvendar o passado de Luigi Mangione e rastrear o seu percurso para perceber o que o levou a ir para trás das grades.

"Através da narração dos seus ficheiros digitais, incluindo as suas próprias publicações online e discussões no Reddit, as pessoas próximas de Mangione trazem uma visão abrangente da sua personalidade, problemas de saúde e dor crónica, oferecendo uma compreensão mais profunda do seu estado mental que levou ao alegado crime", adianta o serviço de streaming.