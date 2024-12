No mas recente episódio do "Saturday Night Live" ("SNL"), uma referência a Luigi Mangione, suspeito do homicídio de Brian Thompson, líder da UnitedHealthcare, uma empresa norte-americana de seguros de saúde, gerou uma reação controversa.

Durante o segmento "Weekend Update", o apresentador Colin Jost mencionou o caso Mangione, o que provocou aplausos e gritos de entusiasmo por parte do público presente no estúdio. Surpreendido, o ator respondeu: "Sim... definitivamente 'woo'. Vocês estão a aplaudir pela justiça, certo?".

Nas redes sociais, a reação do público foi alvo de críticas. No X, antigo Twitter, Piers Morgan classificou o comportamento da audiência como "repugnante" e considerou o momento "vergonhoso" para o "SNL". "Tão repugnante... e Colin Jost apenas sorri como se fosse tudo uma grande piada. Um momento vergonhoso", escreveu o apresentador.

Nos comentários ao segmento, vários espectadores criticaram a "romantização" do caso. No X, por exemplo, um seguidor do programa considerou a ovação a Mangione como "perturbadora" e "um reflexo triste dos valores morais de algumas pessoas".

Veja aqui o vídeo do "SNL".

O homem acusado de matar o diretor executivo da UnitedHealthcare foi transportado quinta-feira passada para Nova Iorque, para enfrentar novas acusações de perseguição e homicídio, que poderão implicar a pena de morte se for condenado.

Luigi Mangione foi detido sem direito a fiança depois de ter comparecido no tribunal federal de Manhattan, culminando um dia que começou ainda na Pensilvânia, onde foi detido na semana passada pelo ataque de 4 de dezembro a Brian Thompson.

Esperava-se que o jovem de 26 anos, licenciado numa universidade da Ivy League, fosse acusado na quinta-feira num tribunal estatal, mas as acusações federais impediram essa comparência. Os casos vão agora prosseguir em paralelo, segundo os procuradores, esperando-se que as acusações estatais sejam julgadas primeiro.

A queixa federal apresentada na quinta-feira acusa Mangione de duas acusações de perseguição, uma acusação de homicídio por uso de arma de fogo e outra de crime com arma de fogo. O homicídio por arma de fogo implica a possibilidade de pena de morte, embora os procuradores federais decidam se vão seguir essa via nos próximos meses.

Mangione pouco disse durante os 15 minutos que durou o processo, sentado entre os seus advogados numa sala de audiências federal apinhada. Acenou com a cabeça enquanto a juíza o informava dos seus direitos e das acusações contra ele, inclinando-se ocasionalmente para o microfone para lhe dizer que compreendia, avança a Associated Press.

O jovem estava detido na Pensilvânia desde a sua detenção, a 9 de dezembro em Altoona, cerca de 37 quilómetros a oeste de Manhattan.

Numa audiência realizada na manhã de quinta-feira, Mangione concordou em regressar a Nova Iorque e foi imediatamente entregue a pelo menos uma dúzia de agentes do Departamento de Polícia de Nova Iorque que o levaram para um aeroporto e para um avião com destino a Long Island.

Em seguida, foi levado de avião para um heliporto de Manhattan, onde foi caminhado lentamente até um cais com um contingente de polícias que incluía o Presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, e a Comissária da Polícia, Jessica Tisch.

Numa acusação apresentada ao tribunal estatal no início desta semana, o gabinete do Procurador Distrital de Manhattan, Alvin Bragg, acusou Mangione de homicídio como ato de terrorismo, o que implica uma possível pena de prisão perpétua sem liberdade condicional. Em Nova Iorque não existe pena de morte.

A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, disse que se trata de uma “situação altamente invulgar” o facto de um arguido enfrentar simultaneamente processos estaduais e federais e à saída do tribunal recusou-se a fazer comentários.

Desde o homicídio que os meios de comunicação social e os investigadores se têm centrado no passado de Luigi Mangione para tentar perceber o que poderá tê-lo levado a cometer o crime.

O jovem sofria de fortes dores nas costas há vários meses, uma lesão que "arruinou a sua vida", segundo a polícia, mas nesta fase da investigação "nada indica" que alguma vez tenha sido cliente da UnitedHealthCare.

Desde a sua detenção, o arguido tem recebido bastante apoio nas redes sociais por parte de cidadãos norte-americanos que o consideram um "herói" e criticam as práticas abusivas das companhias de seguros de saúde dos Estados Unidos.