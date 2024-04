Abril já trouxe a estreia de "La Academia", "Sangue e Dinheiro", "Crooks", "Da Ponte Pra Lá", "Made in Oslo", "Boat Story" ou "Parasyte: Cinza" e o regresso de "Resident Alien", "FBI", "Guito", "I Woke Up a Vampire", "The L Word: Generation Q" e "Star Trek: Discovery" (este também uma despedida).

Outra das novidades do mês que já pode ser vista é "Ripley", minissérie norte-americana que chegou dia 4 à Netflix. Protagonizada por Andrew Scott, ator irlandês em alta depois da série "Fleabag" e do filme "Desconhecidos" (Disney+), de Andrew Haigh, o thriller retoma a icónica personagem criada por Patricia Highsmith, o assassino Tom Ripley, já com um percurso considerável nos ecrãs. Ambientada numa Itália 'noir' dos anos 1950, fotografada a preto e branco, a minissérie conta ainda com Dakota Fanning, no papel de Marge Sherwood, e Johnny Flynn, que interpreta Dickie Greenleaf. John Malkovich, Bokeem Woodbine e Kenneth Lonergan também fazem parte do elenco. Os oito episódios foram realizados e escritos por Steven Zaillian ("The Night Of").

Outra minissérie que promete marcar as próximas semanas - e, curiosamente, também liderada por um ator irlandês - "Sugar" estreou-se esta sexta-feira, 5 de abril, na Amazon Prime Video. O drama acompanha Colin Farrell na pele de um detetive privado que investiga o desaparecimento da neta de um produtor de Hollywood em Los Angeles. Criada por Mark Protosevich (argumentista de "Eu Sou a Lenda" ou "Thor") e dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles ("Cidade de Deus", "O Fiel Jardineiro"), a produção norte-americana conta ainda com Amy Ryan, Kirby Howell-Baptiste e James Cromwell. Os dois primeiros episódios já podem ser vistos, os restantes seis chegam todas as sextas-feiras até à conclusão, a 10 de maio..

Sonhar em Negro

Aposta forte da Filmin, "Sonhar em Negro" chega à plataforma de streaming dedicada a produções independentes no dia 9. Criada pela BBC e com a marca da A24, a comédia britânica deixa um olhar sobre o racismo sistémico e microagressões quotidianas a partir da experiência de um rapaz jamaicano aspirante a realizador. Projeto de Adjani Salmon, autor e protagonista, "Sonhar em Negro" começou como websérie, teve um episódio piloto em 2021 e ganha agora outro fôlego, depois de ter sido nomeada a Melhor Comédia e Melhor Ator de Comédia na mais recente edição dos prémios BAFTA. O aplauso crítico talvez ajude a explicar que a segunda temporada já tenha sido confirmada - a primeira conta com seis episódios.

Dia 11, a Amazon Prime Video acolhe uma adaptação de um videojogo particularmente aguardada. "Fallout", drama pós-apocalítico, também desperta atenções por outro motivo: é a nova série do casal Jonathan Nolan (sim, irmão de Christopher) e Lisa Joy, os criadores de "Westworld". Ambientada 200 anos depois de um cataclismo nuclear, apresenta um mundo onde só os habitantes de refúgios luxuosos estão seguros e segue uma habitante de um abrigo, um soldado de uma fação militarista e um caçador de prémios. Protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, conta com oito episódios - e os três primeiros foram realizados por Jonathan Nolan.

The Sympathizer

A partir de dia 15, Robert Downey Jr. desdobra-se em várias personagens em "The Sympathizer", minissérie da HBO Max que tem como co-showrunner, produtor executivo, argumentista e realizador dos primeiros três episódios Park Chan-wook, o aclamado cineasta sul-coreano de títulos como "Em Nome da Vingança, "Oldboy" e, mais recentemente, "Decisão de Partir". Baseada no romance homónimo de Viet Thanh Nguyen, é uma mistura de thriller e comédia negra sobre as lutas de um espião comunista (meio francês e meio vietnamita) entre os dias finais da Guerra do Vietname e a sua nova vida como refugiado em Los Angeles. Os sete episódios serão estreados semanalmente, às segunda-feiras.

Na televisão linear, destaque para "Interview with the Vampire", que se estreia com episódio duplo dia 22, às 22h10, no AMC - depois de ter sido emitida internacionalmente a partir de outubro de 2022. Adaptação do popular romance homónimo de Anne Rice (que também inspirou o filme de Neil Jordan nos anos 1990), é uma história de amor e terror que arranca com a partilha de memórias de um vampiro a um jornalista. Jacob Anderson e Sam Reid encabeçam o elenco da primeira temporada, de sete episódios, criada por Rolin Jones (dramaturgo e argumentista de "Erva" ou "Boardwalk Empire". A segunda época já foi confirmada e estreia-se fora de portas em maio.

Interview with the Vampire

Fique a par de todas as estreias de abril:

Dia 1: Sob Nova Direção (T1)

Globoplay

Dia 1: Resident Alien (T3)

23h00 no Syfy

Dia 2: La Academia (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 2: Sangue e Dinheiro (minissérie)

TVCine Edition

Dia 3: FBI (T6)

22h15 no STAR Channel

Dia 4: Crooks (T1)

Netflix

Dia 4: Guito (T2)

Netflix

Dia 4: I Woke Up a Vampire (T2)

Netflix

Dia 4: Ripley (minissérie)

Netflix

Dia 4: Da Ponte Pra Lá (T1)

HBO Max

Dia 4: The L Word: Generation Q (T2)

22h10 no TVCine Edition

Dia 4: Made in Oslo (minissérie)

22h00 na RTP2

Boat Story

Dia 5: Boat Story (T1)

SkyShowtime

Dia 5: Parasyte: Cinza (T1)

Netflix

Dia 5: Star Trek: Discovery (T5 - última)

SkyShowtime

Dia 5: Sugar (T1)

Apple TV+

Dia 8: All American (T6)

HBO Max

Dia 9: Sonhar em Negro (T1)

Filmin

Dia 9: The Rookie (T6)

22h00 no AXN

Dia 10: Antracite (T1)

Netflix

Iwájú

Dia 10: Iwájú (T1)

Disney+

Dia 10: O Sequestro do Voo 601 (T1)

Netflix

Dia 10: Sem Sangue (T1)

Disney+

Dia 11: A Noite do Solstício de Verão (minissérie)

Netflix

Dia 11: Amores e Rebeldia (T2)

Netflix

Dia 11: Baby Reindeer (minissérie)

Netflix

Fallout

Dia 11: Fallout (T1)

Amazon Prime Video

Netflix

Dia 12: Good Times (T1)

Netflix

Dia 11: Justiça 2 (T1)

Globoplay

Dia 11: O Voo do Pássaro (T3)

Netflix

Dia 12: Benjamin Franklin (minissérie)

Apple TV+

Dia 15: The Sympathizer (minissérie)

HBO Max

Dia 15: 9-1-1 (T7)

22h20 no STAR Life

As Variações de Grimm

Dia 17: As Variações de Grimm (minissérie)

Netflix

Dia 18: A Gentleman in Moscow (minissérie)

SkyShowtime

Dia 18: The Upshaws (parte 5)

Netflix

Dia 19: Jane (T2)

Apple TV+

Dia 21: Sierra Madre: Clash in Paradise (T1)

HBO Max

Dia 22: Interview with the Vampire (T1 - episódio duplo)

22h10 no AMC

Dia 22: Nolly (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 22: O Dono do Lar (T1)

Globoplay

Apples Never Fall

Dia 23: Apples Never Fall (minissérie)

SkyShowtime

Dia 23: Salteadores (T1)

Netflix

Dia 24: Nas Suas Mãos (minissérie)

Netflix

Dia 24: The Big Door Prize (T2)

Apple TV+

Dia 25: Dead Boy Detectives (T1)

Netflix

Dia 25: Them: The Scare (T2)

Amazon Prime Video

Dia 25: Velma (T2)

HBO Max

Elsbeth

Dia 25: Elsbeth (T1)

22h20 no STAR Life

Dia 25: Investigação Criminal: Hawai’i (T3)

22h15 no STAR Channel

Dia 26: Adeus, Terra (T1)

Netflix

Dia 26: El Caso Asunta (minissérie)

Netflix

Dia 29: A Justiceira (T1)

Globoplay

Dia 29: Alex Hugo (T8)

22h00 no STAR Crime

Dia 29: Outlander (T6)

22h15 no AXN White

Dia 30: Fiasco (T1)

Netflix