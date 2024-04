"Fallout", uma das séries mais aguardadas do primeiro semestre de 2024, estreia-se esta quinta-feira, dia 11 de abril, na Amazon Prime Video. Os episódios da primeira temporada da nova produção do casal Jonathan Nolan (sim, irmão de Christopher) e Lisa Joy, os criadores de "Westworld", já se encontram todos disponíveis no serviço de streaming.

Baseado no franchise de videojogos mais vendido de todos os tempos, "Fallout" segue a história dos que têm e dos que não têm, num mundo onde não há quase nada para ter.

"200 anos depois do apocalipse, os tranquilos habitantes dos luxuosos refúgios anti nucleares vêm-se obrigados a regressar ao mundo infernal cheio de radiação que os seus antepassados deixaram e ficam surpreendidos ao descobrir que os espera um universo incrivelmente complexo, alegremente estranho e muito violento", resume a Prime Video em comunicado.

Na série, Ella Purnell veste a pele de Lucy, uma habitante de um abrigo com uma alma otimista e entusiasta. Já Walton Goggins é Ghoul, um caçador de prémios ambíguo que guarda dentro de si duzentos anos de história deste mundo pós-nuclear.

O elenco conta ainda com Aaron Moten, que interpreta Maximus, um jovem soldado que ascende ao posto de escudeiro na fação militarista Brotherhood of Steel e que fará tudo o que for preciso para atingir os objetivos da Brotherhood e fazer cumprir a lei e a ordem no deserto.

Veja o trailer: