A O2 Arena, em Londres, anunciou esta segunda-feira, dia 17 de maio, que irá realizar espetáculos com lotação máxima a partir de agosto. Na semana passada, a sala recebeu a cerimónia dos BRTI Awards,, que contou com mais de quatro mil convidados sem máscaras, nem distanciamento social.

A arena londrina irá reabrir no verão com eventos inseridos no programa "Welcome Back". A organização anunciou esta segunda-feira o primeiro espetáculo, "Mo Gilligan and Friends e The Black British Takeover", agendado para o dia 8 de dezembro.

Segundo a revista NME, entre agosto e dezembro, a O2 Arena, uma das maiores salas da Europa, irá receber eventos de "rock, pop e dance".