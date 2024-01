A partir desta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, a maior sala de espetáculos do país volta a denominar-se MEO Arena. A arena, até então Altice Arena, recupera assim o 'naming' adquirido em 2013.

A alteração para MEO Arena surge no seguimento da estratégia de comunicação do 'main sponsor', a Altice, que há mais de dez anos que está associada à arena localizada no Parque das Nações.

“Esta decisão está alinhada com o reposicionamento das marcas do nosso parceiro, Altice. A nossa missão enquanto maior sala de espetáculos do País continua a mesma: oferecer aos mais variados públicos momentos únicos, de qualidade”, afirma Jorge Vinha da Silva, CEO da Arena Atlântico, proprietária do MEO Arena, em comunicado.

O MEO Arena é um espaço com mais de 15 mil m2 e cerca de 40 salas de reuniões. A sala de espetáculos tem uma capacidade máxima de 20 mil pessoas.

Em 2023, o MEO Arena implementou com sucesso um programa de acessibilidade da arena – AAA: Access All Areas Areas – que nasceu da vontade de adaptar as infraestruturas a pessoas com deficiência para que a arena fosse, na génese e na prática, uma sala de espetáculos inclusiva.