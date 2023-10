A coleção tem início com o livro “A melhor amiga da menina República”, escrito por Isabel Zambujal e ilustrado por Bernardo P. Carvalho, a apresentar na quinta-feira em Lisboa, no dia em que se comemora a Implantação da República.

Até 2024 serão publicados 12 livros ilustrados, convocando autores portugueses de várias gerações e sensibilidades artísticas, para abordarem, conjugando ficção e informação, temas que se relacionam com 50 anos da história recente do país.

“O que queriam era construir, na contemporaneidade, um conjunto de livros infantis que fossem muito interessantes não só pelos temas, mas também pela sua forma de escrita, ilustração e pelo seu todo enquanto objeto, que pudesse ser também contemporâneo”, explicou à agência Lusa a especialista em livro infantil Dora Batalim Sottomayor, consultora da coleção.

Além da República, a coleção terá livros sobre a Constituição, sobre a ditadura, leis, eleições e deputados, sobre a União Europeia e sobre a própria revolução de 25 de Abril de 1974.

Entre os autores convocados para este projeto editorial estão as escritoras Luísa Ducla Soares, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Isabel Minhós Martins e Rita Taborda Duarte, os escritores Gonçalo M. Tavares, Afonso Cruz e David Machado, e ainda, na ilustração e desenho, Madalena Matoso, Mantraste, Rachel Caiano, Mariana Rio, Catarina Sobral ou António Jorge Gonçalves.

Segundo Dora Batalim Sottomayor, os 50 anos da ‘Revolução dos cravos’ foram o mote para a iniciativa, a cargo da Assembleia da República, mas a coleção também vai preencher um espaço na divulgação sobre esta temática, que tem poucos títulos publicados.

“Estes livros, a ideia é que possa mesmo ser para todos. E que seja muito plural, com a participação de tantas pessoas distintas. […] Não são livros para ser distribuídos nas escolas. São para ser vendidos numa livraria e que a qualidade gráfica, de escrita e de produção esteja cuidada; pretende-se que os temas ganhem em sinergia”, disse a curadora.

O projeto contou com a participação de consultoria do parlamento e cada livro incluirá páginas finais com informação que complementa o tema abordado pelos autores, seja com uma cronologia, um glossário ou uma proposta de jogo.

Neste mês serão lançados os dois primeiros títulos da coleção.

Na quinta-feira, é apresentado no parlamento, em Lisboa, o livro “A melhor amiga da menina República”, com a presença de Isabel Zambujal, Bernardo P. Carvalho e Dora Batalim Sottomayor.

No dia 20 será lançado “Voltas e Reviravoltas — A Cidadania”, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações de Mantraste, no âmbito do festival literário Fólio, em Óbidos.

Segundo o festival, o livro será apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a presença das autoras, do ilustrador e da curadora da coleção.