Lady Gaga partilhou esta sexta-feira, dia 18 de setembro, o videoclip de "911", o seu mais recente single. O tema faz parte do último álbum da artista, "Chromatica", lançado no final de maio.

No vídeo, a cantora norte-americana é retratada como uma 'rainha do deserto'. No final da curta-metragem, numa reviravolta chocante, Lady Gaga sofre um acidente e é assistida por equipas médicas.

O vídeo foi criado pelo premiado realizador indiano Tarsem Singh ("A Cela") e produzido pela Artists Company.

Veja o vídeo: