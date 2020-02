Mas como serão escolhidas as canções finalistas? Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu vão avaliar os temas concorrentes das semifinais. Segundo o canal, as votações vão decorrer no esquema de 50/50. "O peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a 7 regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas", explica a RTP.

Em caso de empate, as regras são claras: "nas semifinais passa o tema escolhido pelo júri, enquanto na final a canção que tiver sido mais votada pelo público será a vencedora".

Apesar das regras serem as mesmas, este ano há uma novidade em relação à forma como vão ser revelados os resultados das semifinais. "À semelhança do que acontece no Festival da Eurovisão, vamos manter o suspense no ar durante as semifinais e revelar apenas as quatro canções mais votadas e que ficam apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais", explica a RTP.

Agora que já relembramos as regras do concurso, vamos às canções.