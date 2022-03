Maro, com "saudade, saudade", vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção. As semifinais da 66.ª edição do concurso tão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e a final para o dia 14 do mesmo mês, em Turim, Itália.

Com 24 pontos, "saudade, saudade", de Maro, foi a canção mais votada pelo público e pelo júri. Em segundo lugar, com 14 pontos, ficaram três temas: "Amanhã", dos Quatro e Meia, "Como É Bom Esperar Alguém", de FF, e "Ginger Ale", de Diana Castro.

Veja aqui a atuação de Maro na final do Festival da Canção

"Why", de Aurea, conquistou 11 pontos, ficando em terceiro lugar, seguida de "Dégrá.Dê", de Pongo e Tristany.

"Obrigado. Hoje é para o avô e para todos os que se identificaram com a música", frisou Maro ao receber o troféus das mãos dos The Black Mamba.

Na final, o peso das votações foi repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

VOTAÇÃO DA FINAL

Os votos do público

A canção menos votada pelo público foi "Código 30", dos Pepperoni Passion. Já o tema de Milhanas ("Corpo de Mulher") ficou em nono lugar (2 pontos), seguida por "Dégrá.Dê", de Pongo e Tristany (3 pontos), "Ginger Ale", de Diana Castro (4 pontos) e "Why", de Aurea (5 pontos).

Syro ("Ainda nos Temos") ficou em quinto lugar no televoto, com seis pontos. Os sete pontos do público foram entregues ao tema "Fome de Viagem", de Inês Homem de Melo, e FF ("Como É Bom Esperar Alguém") conquistou oito pontos.

Já Os Quatro e Meia, com "Amanhã", somaram 10 pontos.

Os votos do júri

VOTOS DOS JURADOS

A canção "saudade, saudade", de Maro, foi a mais votada pelo júri nacional. Diana Castro ("Ginger Ale") conquistou o segundo lugar, seguida por Milhanas ("Corpo de Mulher") e Pongo e Tristany ("Dégrá.Dê").

A região do Norte atribuiu os 12 pontos a "saudade, saudade", de Maro. A canção número nove recebeu ainda a pontuação máxima dos jurados do Centro, Madeira e Açores.

Os jurados de Lisboa e Vale do Tejo entregaram os 12 pontos a Diana Castro ("Ginger Ale"). Já o júri da região do Alentejo elegeu o tema FF ("Como É Bom Esperar Alguém") para o primeiro lugar.

Aurea, com o tema "Why", recebeu 12 pontos dos jurados da região do Algarve.

Jorge Romão (Norte), dos GNR, Jacinta (Centro), Miguel Ângelo (Lisboa e Vale do Tejo), Jéssica Pina (Alentejo), Pete tha Zouk (Algarve), Elisa (Madeira) e Romeu Bairos (Açores) foram os porta-vozes dos jurados das várias regiões.

A final da 56.ª edição do Festival da Canção, que foi apresentada, tal como em anos anteriores, por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, foi transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play a partir dos estúdios da estação pública em Lisboa.

Este ano, pela primeira vez, a final foi transmitida em Espanha, nos canais TEN TV, TV Galicia e RTVE.

As canções que competem na final foram escolhidas em duas semifinais, que se realizaram nos dias 5 e 7 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa. Na primeira semifinal, que decorreu no passado sábado, dia 5 de março, Os Quatro e Meia ("Amanhã"), Aurea ("Why"), FF ("Como É Bom Esperar Alguém"), Diana Castro ("Ginger Ale") e Maro ("saudade, saudade") conquistaram passagem à final do concurso nacional.

Já Milhanas ("Corpo de Mulher"), Syro ("Ainda nos Temos"), Inês Homem de Melo ("Fome de Viagem"), Pongo e Tristany ("Dégrá.Dê") e os Pepperoni Passion ("Código 30") conquistaram passagem à final do Festival da Canção na segunda semifinal.

No arranque da final do Festival da Canção, Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves recordaram alguns dos momentos mais marcantes da história mundial que a RTP1 noticiou.

Antes das atuações, os apresentadores homenagearam a Ucrânia e relembraram que Salvador Sobral venceu o concurso em 2017, em Kyiv. "O país que hoje está a ser destruído foi o lugar onde escrevemos a página mais bonita da nossa história no Festival da Eurovisão", frisou Filomena Cautela.

"Foi há cinco anos com esta canção ['Amar Pelos Dois'], que Portugal e a Ucrânia ficaram para sempre unidos na nossa memória", acrescentou o apresentador. "É uma memória que não se apaga. A música e a arte serão sempre resistência", rematou Inês Lopes Gonçalves.

Além dos artistas em competição, B Fachada, Benjamim, Selma Uamusse, Tiago Bettencourt, Bateu Matou, Lura, Blaya e Sara Correia também atuaram na final do Festival da Canção.

VEJA AS ATUAÇÕES:

1. Pongo & Tristany - "Dé.grá.dê"

Pongo & Tristany conquistaram um passagem à final na segunda semifinal do Festival da Canção. Descrita como um "kuduro contemporâneo", a canção animou o público.

Tal como na semifinal, a dupla apostou numa coreografia ritmada.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

2. Syro - "Ainda Nos Temos"

Syro, voz de vários sucessos que tocam em loop nas rádios nacionais, foi o segundo artista a subir a palco e apostou numa atuação repleta de emoção. Para a final, o cantor vestiu-se de branco e esteve acompanhado por um coro.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

3. Milhanas - "Corpo de Mulher"

Agir compôs o tema defendido por Milhanas, cantora que deu voz à canção do popular anúncio de uma cadeia de hipermercados ("Quem Trouxe").

Na final, a cantora voltou a apostar no volumoso vestido azul e esteve acompanhada por cinco bailarinas.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

4. Inês Homem de Melo - "Fome De Viagem"

Inês Homem de Melo apresentou uma canção alegre no palco do estúdio da RTP e com uma coreografia pensada ao pormenor. Em palco, desfilaram várias malas de viagens - duas delas com as cores da bandeira ucraniana.

Na letra da canção, a artista canta em oito línguas diferentes.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

5. Aurea - "Why?"

Com um longo vestido branco e acompanhada por um pianista, Aurea apresentou a canção "Why". Tal como na semifinal, a decoração do palco contou com um pequeno cavalo de madeira iluminado com as cores da Ucrânia.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

6. Os Quatro E Meia - "Amanhã"

Entre luzes em tons de dourado, a banda apresentou o tema pop/rock "Amanhã", composto por Tiago Nogueira. Os Quatro e Meia contam com um forte apoio nas redes sociais.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

7. FF - "Como É Bom Esperar Alguém"

"É um pouco da minha história. Em cima do palco sinto-me mais forte... do que fora dele", frisou FF no seu vídeo de apresentação. Sozinho no centro do palco do Festival da Canção, o cantor apostou numa atuação intimista.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

8. Diana Castro - "Ginger Ale"

Joana Espadinha foi convidada para escrever o tema. Depois de nascer "Ginger Ale", a artista convidou Diana Castro, que participo no "The Voice Portugal", para o interpretar.

Em palco, a cantora esteve acompanhada pela sua banda 'colorida'.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

9. MARO - "saudade, saudade"

Maro dedicou o tema "saudade, saudade" ao seu avô. "Não faria muito sentido não ser eu a cantar um tema tão pessoal", frisou a artista.

Para a final, a cantora 'convocou' um coro feminino.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

10. Pepperoni Passion - "Código 30"

"Este é o nosso primeiro concerto. Dizemos depois como é que foi", gracejaram os artistas antes de da atuação. Tal como na semifinal, para palco, os Pepperoni Passion levaram um bolo de aniversário e apostaram em jogos de luz.

Na letra da canção, a banda cita frases populares das redes sociais, como "tenho uma consulta às cinco".

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

A canção “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu no ano passado o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.

As semifinais da 66.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e a final para o dia 14 do mesmo mês, em Turim, Itália.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.