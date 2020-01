Depois de se tornar no mais jovem artista nacional a esgotar a Altice Arena, em Lisboa, com um concerto 360º (em 2019), David Carreira vai estrear-se no Palco Mundo a 20 de junho. O SAPO Mag conversou com o cantor a propósito do espetáculo. Veja o vídeo.

