Neev, que ficou conhecido ao lado dos noruegueses Seeb com o tema "Breathe", tem um novo single ("Lie You Love It") e prepara-se para lançar um álbum de estreia em nome próprio. Antes de partilhar o disco com o mundo, o músico conversou com o SAPO Mag.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.