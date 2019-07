O compositor João Gilberto, um dos nomes mais importantes da música brasileira, morreu no sábado, dia 6 de julho, em sua casa, no Rio de Janeiro, revelou o seu filho João Marcelo Gilberto. Artistas brasileiros como Gal Costa, Daniela Mercury e Caetano Veloso lamentaram publicamente a morte do compositor João Gilberto, considerado pai do estilo musical Bossa Nova.

Jair Bolsonaro também reagiu, quando os jornalistas lhe pediram para comentar a morte do músico. "Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?, respondeu o Presidente do Brasil, segundo o jornal A Folha de São Paulo.