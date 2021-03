Depois de vários meses de promoção, Lil Nas X revelou esta sexta-feira, dia 26 de março, o seu novo single. "Montero (Call Me By Your Name)" foi disponibilizado à meia-noite nos serviços de streaming e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

A nova canção do artista norte-americano é uma homenagem a "Chama-me Pelo Teu Nome", filme de Luca Guadagnino com Timothée Chamalet e Armie Hammer. Já Montero é o nome de baptismo de Lil Nas X.

Tal como tinha prometido, o artista revelou também o videoclip do single - veja aqui. Nas primeiras cinco horas depois da estreia, o vídeo registou mais de 700 mil visualizações.

Nas redes sociais, Lil Nas X partilhou uma carta onde revelou a inspiração para o single. "Caro, Montero de 14 anos. Escrevi uma canção com o nosso nome. É sobre um rapaz que conheci no verão passado. Sei que prometemos nunca o revelar publicamente, sei que prometemos não ser 'aquele' tipo de gay, sei que prometemos morrer com o segredo, mas isto irá abrir as portas para que muitas outras pessoas queer simplesmente existam ", frisou.

"Isto é muito assustador para mim, as pessoas vão ficar zangadas, vão dizer que estou a forçar para marcar a agenda. Mas a verdade é que estou", rematou.