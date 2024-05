Lil Nas X (Montero Lamar Hill) chegou ao estrelato com “Old Town Road”, um single que mistura rap e country e que esteve no topo da Billboard, nos Estados Unidos, durante 19 semanas. A isso, seguiu-se a sua honestidade pública em relação à sua homossexualidade, inúmeros prémios e um estatuto enquanto figura da comunidade LGBTQI+.

Neste documentário fala na primeira pessoa sobre o seu percurso, sucesso e momento atual — sendo uma crónica da digressão de 2022.

Realizado por Carlos López Estrada e Zac Manuel, "Lil Nas X: Long Live Montero" é apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa na terça-feira, 28 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete no mesmo cinema no dia 31, às 14h15.

