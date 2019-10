"A noite mais terrível do ano" está a chegar. Na noite de 31 de outubro, na quinta-feira, Maria Leal e Zé Cabra vão animar a festa Halloween em Arazede, Coimbra. O evento foi anunciado no Facebook e vai realizar-se no Malibu Club Arazede.

"Não existem palavras para o que vai acontecer nesta noite de Halloween", frisa a organização na sua página no Facebook.

Maria Leal ficou conhecida no final de 2016 depois de ter atuado no programa "Você na TV". Já Zé Cabra tornou-se conhecido em 2001, quando editou o tema "Deixei Tudo Por Ela". Maria Leal teve um percurso semelhante ao do cantor, tendo conquistado as redes sociais com um interpretação do tema "Dialetos de Ternura" no programa de Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Os dois cantores gravaram, em 2017, um dueto.