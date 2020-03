Em vez do anual espectáculo ao vivo iHeartRadio Music Awards, que foi adiado devido à pandemia da COVID-19, a FOX e a iHeartRadio juntaram-se para uma iniciativa mais "caseira". O "The iHeart Living Room Concert for America presented by FOX" foi apresentado por Elton John e contou com a participação de vários artistas, como Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey, Demi Lovato, Shawn Mendes & Camila Cabello, Billie Joe Armstrong e Dave Grohl.

Mas os grandes protagonistas foram os Backstreet Boys. AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell e Kevin Richardson, apesar de estarem em casas diferentes de quarentena, prepararam uma atuação conjunta de "I Want It That Way".

O vídeo do momento tornou-se viral e soma milhares de partilhas nas redes sociais.

Veja o vídeo: