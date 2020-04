Salvador Sobral e Luísa Sobral deram concerto em direto nas redes sociais este domingo, dia 26 de abril. A atuação foi transmitida no Facebook do músico e na página de Instagram da sua irmã.

Durante a atuação, os artistas apelaram ao apoio do público, através de contribuições sem valor fixo. Para o efeito foram disponibilizados dois números de telefone para contribuições via MBWAY e um IBAN. Todas as receitas angariadas através desta actuação revertem na íntegra e exclusivamente para as equipas artísticas e técnicas (músicos, técnicos, agentes, produtores) de ambos os artistas que, com o cancelamento e adiamento dos concertos, viram os seus rendimentos reduzidos a zero e para as quais o futuro é, neste momento, incerto.

Veja o concerto: