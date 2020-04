A edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção não se vai realizar, confirmou a organização em março. As semifinais e a final do concurso estavam agendadas para maio, em Roterdão (Países Baixos). Para "homenagear as canções e os artistas que foram escolhidos para o festival de 2020", a organização anunciou uma iniciativa online.

Todas as semanas, vários concorrentes do festival vão fazem pequenos concertos nas redes sociais e onde recordam os temas que estiveram a concurso. A quarta edição da rubrica "Eurovision Home Concerts" contou com a participação de Elisa, que venceu o Festival da Canção RTP 2020.

A partir do seu quarto, a jovem cantora portuguesa interpretou "Medo de Sentir" e ainda "Waterloo", tema com que os Abba representaram a Suécia no Festival Eurovisão da Canção.

KEiiNO (Noruega), Pænda (Áustria), Eugent Bushpepa (Albânia), Damir Kedžo (Croácia), Victoria (Bulgária), Ana Soklič (Eslovénia) e Ana Soklič (Grécia) também participaram no concerto online.

VEJA O VÍDEO: