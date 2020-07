Os Cinemas NOS, em parceria com a agência Meio Termo, estão a promover espetáculos de stand-up comedy nas suas salas de cinema de Lisboa e do Porto durante os meses de julho e agosto. "O humor junta-se assim a uma programação alternativa que, nos últimos anos, tem levado público e espetáculos diferenciados às salas de cinema", frisa a promotora.

As sessões de comédia serão conduzidas por Ana Garcia Martins (“A Pipoca Mais Doce”), Gilmário Vemba e Hugo Sousa, que todas as noites vão convidar outro humorista para se juntar a eles. Por exemplo, Ana Garcia Martins irá receber Mónica Vale do Gato, João Pinto e Luana do Bem. Já Hugo Sousa vai ter a seu lado Miguel 7 Estacas, Miguel Neves, Carlos Vidal e Joel Ricardo Santos.

Os espetáculos arrancam na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, na sala 4 de Centro Colombo, em Lisboa, e na Sala Xvision do NorteShopping, no Porto.