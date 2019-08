Publicado simultaneamente em quase 30 países, "A Rapariga que Viveu Duas Vezes" encerra um fenómeno de seis livros que formam uma crítica social da Suécia contemporânea, com as ameaças do progresso tecnológico sobre as liberdades e a violência contra as mulheres.

Com 100 milhões de exemplares vendidos em todo mundo, a saga Millenium foi criada por Stieg Larsson, jornalista de investigação especializado em movimentos de extrema direita. O autor morreu após um ataque cardíaco em 2004, pouco depois de entregar os originais dos três primeiros livros.

Larsson não experimentou o gigantesco sucesso da saga, assim como as suas adaptações para o cinema e para banda desenhada. Também não viu a batalha jurídica pelos direitos autorais entre a sua família e a sua companheira.

Após a publicação dos três primeiros volumes - "Os Homens que Odeiam as Mulheres" (2005); "A Rapariga que Sonhava com uma Lata de Gasolina e um Fósforo" (2006) e "A Rainha no Palácio das Correntes de Ar" (2007) -, outro escritor de sucesso, David Lagercrantz, assumiu o comando da saga com a aprovação do pai e do irmão de Larsson.