Depois de "I Still Have Faith in You" e "Don't Shut Me Down", os ABBA partilharam outro tema que resultou do seu regresso ao estúdio.

"Just A Notion" é o mais recente inédito divulgado pelos suecos e fará parte do próximo álbum, "Voyage", que chega já a 5 de novembro.

Originalmente composto em 1978, o tema foi descartado do sexto álbum do grupo, "Voulez Vouz" (1979).

"A Wikipedia diz que este tema foi gravado em setembro de 1978, o que me parece correto. Isso coloca-o entre o The Album e o Voulez-Vous, e teria sido incluído neste último disco se não tivéssemos decidido o contrário. Porque é que fizemos esta escolha? Em retrospetiva, não faço ideia. É uma boa canção com excelentes vozes. Sei que a tocámos para um publisher em França e para poucas mais pessoas em quem confiávamos e, tanto quanto me recordo, todos gostaram muito da canção. Por isso, isto é um mistério e assim continuará", recorda o músico Björn Ulvaeus, citado em comunicado.

"Agora o Benny adicionou novas gravações, de bateria e guitarra, mas as vozes mantêm-se as mesmas de 1978. De certa forma, o tema demonstra o que planeamos fazer com ABBA Voyage em 2022. Aí, teremos uma banda ao vivo, mas as vozes serão de gravações antigas", acrescenta.

Em setembro, os ABBA anunciaram que voltariam a juntar-se pela primeira vez em 40 anos, com um novo álbum e um concerto "revolucionário".

Num encontro com a imprensa em Londres, foi anunciado que Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid se apresentarão digitalmente com uma banda de 10 elementos ao vivo, numa arena construída para este espetáculo, na capital britânica, a partir de 27 de maio de 2022.

As versões digitais dos ABBA foram criadas após meses de trabalhos técnicos com os quatro membros da banda e uma equipa de 850 membros da Industrial Light & Magic, a empresa fundada por George Lucas, naquela que é a primeira incursão da empresa na música, sublinha ainda a editora.

"Voyage" será o primeiro álbum dos ABBA desde "The Visitors", de 1981, e contará com dez faixas.