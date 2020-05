Os ABBA vão lançar canções novas ainda este ano, garantiu Björn Ulvaeus, compositor da banda. Em entrevista à CNBC, o artista frisou ainda que a banda só pretende editar novos temas, estando afastada a possibilidade de regressar aos palco.

Os dois novos temas foram gravados em 2018 - uma das novas canções, intitulada "I Still Have Faith in You", seria apresentada durante um programa de televisão em dezembro de 2018, no entanto, a estreia foi adiada.

Na entrevista, Björn Ulvaeus garante que as canções vão ser reveladas este ano. "Acho que em alguma altura deste ano. Sim, acho que sim", contou o membro da banda.

Björn Ulvaeus afirmou, em entrevista ao diário dinamarquês Ekstra Bladet, que continuam a trabalhar na digressão e que os hologramas “devem ser capazes de cantar uma nova música dos ABBA, em setembro ou outubro".

Os quatro membros dos ABBA têm vindo a recusar várias propostas de regresso às digressões, ao longo dos anos, sobretudo durante o sucesso mundial do filme "Mamma Mia!", em 2008, e nos anos seguintes.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog formaram o grupo em 1972 e, dois anos depois, ganharam fama ao vencer o Festival da Eurovisão com o tema "Waterloo".

A nível mundial, já venderam mais de 400 milhões de álbuns.