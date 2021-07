As inscrições para a participação de fadistas amadores no festival Santa Casa Alfama, nos dias 24 e 25 de setembro, em Lisboa, estão abertas até 16 de setembro no site do Museu do Fado.

Os fadistas selecionados atuam no Palco Público, a ser instalado na esplanada do museu. Segundo comunicado da organização, este palco visa “para dar voz àqueles que amam o fado e que são audaciosos, o convite é feito a todos os que queiram mostrar as suas capacidades”. Neste palco estão confirmadas as atuações de Ana Beatriz, vencedora do Grande Prémio do Fado Júnior, e a de Tomaz Marques, que venceu o Grande Prémio do Fado Sénior. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram