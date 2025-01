A Justiça francesa examina esta quinta-feira os dois recursos apresentados por Gérard Depardieu contra a sua investigação por violação e que levou à sua acusação, indicaram fontes próximas ao caso à agência France-Presse (AFP) na quarta-feira.

A lenda do cinema é acusada de alegadamente violar e agredir sexualmente a atriz Charlotte Arnould em agosto de 2018, quando ela tinha 19 anos, o que ele nega.

Em março de 2022, a Justiça confirmou a acusação, mas a sua defesa apresentou dois novos recursos contra parte do inquérito.

O primeiro pede a anulação do testemunho de uma figurante, que foi recolhido primeiro pelo meio de comunicação social de investigação Mediapart e depois pelos investigadores por e-mail, visto que ela mora no estrangeiro, de acordo com uma das fontes.

Em dezembro de 2014, durante a rodagem de uma cena no filme "Big House", de Jean-Emmanuel Godart, 'sem aviso, Gérard Depardieu colocou a mão debaixo do meu vestido (...) tentou puxar a minha roupa interior para o lado e tocar-me", disse a figurante ao Medipart.

"Se não o tivesse impedido, ele teria conseguido", acrescentou.

Contactada pela AFP, a advogada de Charlotte Arnould destacou a semelhança dessa cena com o depoimento da sua cliente. Este 'modus operandi' facilita a "violação de surpresa", afirmou Carine Durrieu-Diebolt.

O advogado do ator, Jérémie Assous, não quis responder à AFP.

O segundo recurso concentra-se nas gravações do programa "Complément d'enquête", do canal público France 2, que foi dedicado ao ator e cuja transmissão no final de 2023 precipitou a sua queda.

Viajando pela Coreia do Norte em 2018, Depardieu faz vários comentários misóginos perante as câmaras, incluindo alguns de natureza sexual quando aparece uma miúda a cavalo.

A defesa alega montagem fraudulenta, o que a produção nega, e pede ao juiz encarregado de investigar o caso Arnould que exija as gravações para autenticação.

As alegações e acusações contra o ator multiplicaram-se nos últimos seis anos.

O ator de 76 anos deverá ser julgado no final de março por agressões sexuais contra duas mulheres durante uma rodagem em 2021, acusações que também nega.