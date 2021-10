Quase seis anos depois, Adele prepara-se para lançar o seu quarto álbum de originais. Depois de muitos rumores e de vários cartazes gigantes espalhados pelo o mundo, esta terça-feira, dia 5 de outubro, a artista britânica revelou a data de lançamento do primeiro single do disco.

Nas redes sociais, a cantora anunciou que a sua nova canção chega a 15 de outubro e revelou o primeiro teaser do tema "Easy On Me".

No Twitter e no Instagram, o vídeo de 21 segundos foi visto mais de 20 milhões de vezes em menos de 24 horas.

Veja o teaser:

Segundo o The Sun, o sucessor de "25" (2015) deverá ser lançado a 5 de novembro, a primeira sexta-feira do mês. Se a data se confirmar, o álbum de Adele chegará às lojas e aos serviços de streaming no mesmo dia de "Voyage", o novo disco dos ABBA.

"As datas de lançamento são cuidadosamente planeadas e as editoras geralmente falam umas com as outras para evitar que grandes artistas editem no mesmo dia, mas os novos álbuns dos ABBA e da Adele foram segredos tão bem guardados que essas conversas não aconteceram", explicou uma fonte ao The Sun.

Segundo a mesma fonte, Adele não deverá adiar o lançamento do disco porque já estarão a ser planeadas "participações em programas de TV, edições de singles e grandes campanhas publicitárias". "Se eles competirem uns com os outros, as vendas de discos serão gigantescas e qualquer um poderá sair vitorioso", frisa.