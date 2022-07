Além das 24 datas inicialmente previstas, foram agendados oito espetáculos adicionais, que acontecem de 18 de novembro até 25 de março de 2023.

"Palavras não podem explicar o quanto estou em êxtase por finalmente conseguir anunciar estes concertos reagendados. Estava realmente com o coração partido por ter que cancelá-los", escreveu a cantora no seu site. “Mas depois do que pareceu uma eternidade para descobrir a logística para o espetáculo que eu realmente quero fazer, e sabendo que isso pode acontecer, estou mais entusiasmada do que nunca", frisou.

Num vídeo publicado em janeiro, no qual aparece a chorar, a artista anunciou o adiamento dos concertos esgotados, afirmando que os espetáculos não estavam prontos, culpando os “atrasos nas entregas e a COVID-19”.

"Agora, sei que para alguns de vocês foi uma decisão horrível da minha parte, e sempre vou arrepender-me por isso, mas prometo que foi a (decisão) certa", disse a cantora no comunicado divulgado na segunda-feira.

"Estar com vocês num espaço tão íntimo durante a semana é o que mais esperava e vou dar-vos o melhor de mim. Obrigada pela vossa paciência", escreveu.

Em novembro do ano passado, a artista britânica lançou "30", o seu primeiro álbum depois de uma pausa de seis anos. A obra é marcada por baladas que navegam pela tortura emocional de um divórcio.

"Easy On Me", o primeiro single do álbum, ficou em primeiro lugar nas tops dos Estados Unidos e do Reino Unido durante várias semanas, provando que a habilidade de Adele como hitmaker permanece intacta.