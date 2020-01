A defesa do antigo produtor de cinema Harvey Weinstein pediu, sem sucesso, o adiamento da seleção dos jurados previsto para começar esta terça-feira, sustentando que as novas acusações criminais apresentadas na noite anterior em Los Angeles impossibilitavam a escolha de um júri imparcial.

Ao segundo dia deste julgamento, coberto por dezenas de meios de comunicação de todo o mundo, o advogado Arthur Aidala estimou que as novas acusações contra Weinstein por agressões sexuais contra duas mulheres em 2013, anunciadas pela Procuradoria de Los Angeles no início do seu julgamento em Nova Iorque por outros crimes "não tem precedentes" e são "incrivelmente prejudiciais" para o seu cliente.

Ele considerou que as novas acusações são "um presente de Natal" para a acusação e tornam impossível a seleção de um júri "imparcial".