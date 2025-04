O outrora todo-poderoso magnata do cinema Harvey Weinstein, cuja queda em desgraça em 2017 marcou o nascimento do movimento global #MeToo, voltou ao banco dos réus na terça-feira para ser julgado por violação e agressão sexual, após a sua primeira condenação foi anulada.

A condenação decidida por um júri em 2020 a 23 anos de prisão foi anulada pelo Tribunal de Segunda Instância de Nova Iorque em abril de 2024 por tecnicidades processuais.

Vestido com fato e gravata azul e em cadeira de rodas, Weinstein, de 73 anos, assistiu ao primeiro dia de seleção dos membros do júri que selarão o seu destino, num processo complexo, pois muitos dos candidatos foram recusados após reconhecerem que não poderiam ser imparciais num caso tão mediático.

"O juiz está a analisar os membros do júri. Vamos lá fazer o melhor que pudermos para conseguir um júri justo e imparcial", disse o advogado de Weinstein, Arthur Aidala, aos jornalistas.

O juiz Curtis Farber prevê que o julgamento termine em maio, mas não descarta que se possa prolongar até ao início de junho.

O fundador, juntamente com o seu irmão Bob, da produtora Miramax, será julgado por agressão sexual à ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006, violação da aspirante a atriz Jessica Mann em 2013 e por uma nova acusação de alegada agressão sexual em 2006 num hotel de Manhattan.

Weinstein espera que o caso seja "analisado com um novo olhar", quase oito anos após as investigações do jornal The New York Times e da revista The New Yorker terem levado à sua derrocada e ao nascimento do movimento #MeToo, visto como uma forma de libertar muitas vítimas para se manifestarem contra o abuso sexual no local de trabalho.

Detido na prisão de Rikers Island, em Nova Iorque, Weinstein atualmente cumpre outra sentença de 16 anos imposta por um tribunal de Los Angeles pela violação e agressão sexual de uma atriz europeia em 2013.

O ex-todo-poderoso produtor de sucessos cinematográficos como "Sexo, Mentiras e Vídeo", "Pulp Fiction" e "A Paixão de Shakespeare" apareceu em audiências recentes visivelmente debilitado, careca, pálido e em cadeira de rodas, mas sempre com um olhar desafiador no rosto.

Mente aberta

Harvey Weinstein a 15 de abril

Ao contrário da maioria dos julgamentos, é muito provável que os membros do júri tenham informação do caso, lembrou Aidala, que espera que os membros "possam manter uma mente aberta e basear o seu veredito nas provas e não noutra coisa".

Descrito por suas acusadoras como um predador que usava o seu estatuto de criador de carreiras na indústria cinematográfica para obter favores sexuais de atrizes ou assistentes, na maioria das vezes em quartos de hotel, Weinstein sempre sustentou que os relacionamentos eram consensuais.

Mais de 80 mulheres acusaram-no de assédio, agressão sexual ou violação, incluindo Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.

Em 2020, um júri de Nova Iorque considerou-o culpado em duas das cinco acusações: agressão sexual de Mimi Haleyi e violação de Jessica Mann.

Mas o julgamento e a sentença de 23 anos de prisão foram anulados em abril de 2024 numa decisão bastante dividida pelos juízes do Tribunal de Segunda Instância de Nova Iorque (quatro votos a favor e três contra), que argumentaram que o juiz aceitara o testemunho de mulheres que teriam sido abusadas por Weinstein, mas que não faziam parte do caso contra ele.

"Isso realmente ilustra os desafios que as vítimas enfrentam na busca por justiça", disse Laura Palumbo, do Centro Nacional de Recursos sobre Violência Sexual.

Espera-se que as três alegadas vítimas testemunhem novamente em tribunal.

Desde o surgimento do #MeToo, houve um aumento significativo nas denúncias de abuso e assédio sexual, principalmente em países como EUA, Canadá, Reino Unido, França, Espanha e México. Atores como o francês Gérard Depardieu e o americano Bill Cosby foram levados ao banco dos réus pelas suas alegadas vítimas.