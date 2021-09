Ágata esteve esta terça-feira, dia 21 de setembro, às conversa com Manuel Luís Goucha. No programa da TVI, a cantora recordou o início complicado da sua carreira.

"Fiz muitas boates no inverno. Passei um mau bocado porque não tinha carro naquela época e já vivia com o pai do meu filho. Tinha de trabalhar e lembro-me que ia apanhar a camionete à Praça de Espanha, onde iam as meninas todas que trabalhavam na boate", contou.

"Tinha de fazer um grande sacrifício", frisou.

Veja aqui o vídeo.