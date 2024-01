Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Ruben Aguiar. A entrevista ao cantor vai para o ar esta segunda-feira, dia 15 de janeiro, no programa das tardes da TVI.

O artista conhecido pelo tema "A Música do Gago" aguarda julgamento em prisão domiciliária, por alegadamente ter atropelado um homem. Na conversa, Ruben Aguiar sublinha que não se apercebeu do acidente: "Não me apercebi que passei por cima do pé. Se eu me tivesse apercebido, nem saía dali".

"Não me apercebi que passei por cima do indivíduo pela seguinte razão, ele estava a dar-me abanões e murros no carro. Foi um misto de emoções, entrei em pânico e quis sair dali para uma zona de mais conforto, em que não fosse agredido", explicou.

Na sua conta no Instagram, Manuel Luís Goucha adianta que a entrevista foi gravada na Madeira. "Fui à Madeira, sua ilha natal, falar com ele. Ao longo da conversa falou de como tudo se terá passado, da reclusão de dois meses no estabelecimento prisional do Montijo, de como a família está a lidar com a situação", escreveu o apresentador da TVI.