Os advogados chegaram a acordo e o caso da agressão de Johnny Depp durante a produção do filme "City of Lies" já não irá a julgamento dentro de duas semanas.

Os termos do acordo não foram revelados.

Em 2018, o membro da equipa Gregg ‘Rocky’ Brooks colocou um processo contra o ator, acusando-o de ter agredido verbalmente e esmurrado duas vezes nas costelas em abril de 2017, quando foi informado que a rodagem ia ser interrompida naquele dia. Depp sempre negou as acusações.

O processo alegada que as agressões aconteceram após ter sido dito a Brooks para avisar Depp que a produção estava atrasada e o ator "parecia estar a beber álcool e consumir drogas ao longo do dia no set".

Depp foi removido do local pela sua própria equipa de segurança e a produtora terá despedido Brooks na semana a seguir após a sua recusa em assinar um documento a declarar que não iria avançar com um processo pela alegada agressão.

"City of Lies" contava a história sobre a investigação policial das mortes de Tupac Shakur e The Notorious BIG, dois dos maiores artistas de rap de sempre.

Depp interpreta Russell Poole, o detetive da polícia que trabalhou na investigação do assassinato do The Notorious BIG em 1997.