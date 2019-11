"Águas Silenciosas", obra do poeta e músico belga Timothy Hagelstein, autor de temas como "Mona Lisa" ou "Lady Love", chega às livrarias esta terça-feira, dia 19 de novembro.

A edição bilingue da Guerra e Paz conta com alguns dos melhores poemas do autor, traduzidos para português por Ana Paula Filipe e com prefácio assinado pelo escritor José Jorge Letria.

"Em 'Águas Silenciosas', o leitor é convidado, sem pudor, a entregar-se à poesia de Timothy Hagelstein. Afinal, 'a poesia não quer adeptos, quer amantes', tal como um dia defendeu o poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca", sublinha a editora.

A obra marca o ressurgimento do poeta e músico belga em Portugal, "país que apaixonou nas décadas de 1970 e 1980 com belas canções e de grande impacto popular. Quem não guarda boas memórias de 'Mona Lisa' ou 'Lady Love'? Um livro para os verdadeiros amantes de poesia, que conta com prefácio de José Jorge Letria, escritor, poeta, jornalista e presidente da Sociedade Portuguesa de Autores", lembra a editora em comunicado.

A edição bilingue (português e francês) da Guerra e Paz contou com a tradução de Ana Paula Filipe e o apoio do G7 Music Group, sociedade belga de produções musicais à qual Timothy Hagelstein preside.