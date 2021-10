O disco de estreia homónimo de Bárbara Tinoco chega na próxima semana, no dia 22 de outubro. O álbum conta com 10 temas originais, entre eles os sucessos que apresentaram a jovem artista ao público - “antes d'ela dizer que sim”, “outras línguas”, “sei lá” e “fugir de ser”.

"Bárbara",o primeiro longa-duração da artista, será apresentado ao vivo nos Coliseus no próximo mês de novembro. "São cinco as datas agendadas que se encontram muito perto de esgotarem na totalidade. Esta poderá ser a primeira vez que uma artista de apenas 22 anos de idade esgota as mais emblemáticas salas do país nos espetáculos de apresentação do seu primeiro trabalho de originais", frisa a agência da cantora.

Conheça o alinhamento do disco:

antes d'ela dizer que sim

outras línguas

diz me o que é que fizeste

o teu namorado

fugir de ser

Carta de Guerra

Para o Rafael e para a Maria Vitória

noutra vida

sei lá

tragédia

Concertos de apresentação "Bárbara":

13 & 14 de novembro — Coliseu de Lisboa

19 & 20 de novembro — Coliseu do Porto AGEAS

27 de novembro — Coliseu Micaelense — Ponta Delgada