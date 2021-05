"EXODUS" vai contar material original totalmente novo, de acordo com um comunicado do produtor Swizz Beatz, que adiantou que o álbum será lançado pela Def Jam Recordings.

“O meu irmão X foi uma das almas mais puras e raras que já conheci. Viveu a sua vida dedicado-se à sua família e à sua música. Acima de tudo, foi generoso com as suas doações e adorou os seus fãs", disse o produtor.

"X estava ansioso para que os fãs à volta do mundo ouvissem este álbum e mostrar o quanto ele valorizava cada pessoa que o apoiou incondicionalmente", acrescentou.

DMX, que teve o auge da sua carreira no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 e era considerado uma das estrelas mais cativantes do hip-hop, morreu em abril aos 50 anos, quase uma semana depois de sofrer um ataque cardíaco.

O artista, cujo nome de registro era Earl Simmons e nascido no subúrbio de Yonkers, em Nova Iorque, viu os seus primeiros cinco álbuns no topo dos tops da Billboard, dos Estados Unidos, começando com a sua estreia em 1998 "It's Dark and Hell Is Hot", que incluiu o hit "Ruff Ryders ".