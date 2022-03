“Dias 14 e 15 de junho, no Coliseu dos Recreios (Lisboa) e no Coliseu Porto Ageas, respetivamente, a rainha do samba junta-se ao público que conquistou em Portugal ao longo do tempo, para celebrar 50 anos de carreira”, refere o Grupo Chiado num comunicado hoje divulgado.

‘Marrom’, como é apelidada no Brasil, começou por ser professora primária, tendo sido demitida por ensinar os alunos a tocar trompete e, posteriormente, foi locutora numa televisão local, onde começou a cantar, atuando também em bares.

Em 1976, decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro, onde cantou em bares, designadamente no Little Club, apontado como local de nascimento da Bossa Nova.

Alcione, de 74 anos, começou a tornar-se presença regular de programas televisivos e destacou-se ao vencer as duas primeiras eliminatórias do programa “A Grande Chance”.

Realizou digressões na América Latina e na Europa e, em 1975, com o LP “A voz do samba”, obteve o primeiro disco de ouro no Brasil.

O seu álbum mais recente, “Alcione Boleros”, data de 2016.