O músico brasileiro Ney Matogrosso atua em setembro nos coliseus do Porto e de Lisboa, no âmbito da digressão “Bloco na Rua”, anunciou hoje a promotora dos espetáculos.

Aos 82 anos, Ney Matogrosso regressa a palcos portugueses com a digressão que estreou em 2019 no Brasil. O músico atua em 12 de setembro no Coliseu do Porto e em 15 de setembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, de acordo com promotora Everything is New.

O alinhamento dos concertos de “Bloco na Rua” foi decidido “enquanto o artista estava em digressão com a sua ‘tour’ anterior e o seu critério não foi o ineditismo: ‘Não é um ‘show’ de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas’”, afirmou Ney Matogrosso, citado no comunicado.

Segundo a promotora, os temas escolhidos revelam “a diversidade no que o artista quer apresentar ao vivo” com esta digressão.

“Eu quero é botar meu bloco na rua”, “A Maçã”, “Álcool (Bolero Filosófico)", “O Beco” e "Mulher Barriguda" são alguns dos temas que poderão ser ouvidos nos concertos no Porto e em Lisboa.

Conhecido também pelos visuais arrojados com que se apresenta em palco, nesta digressão os figurinos foram criados por Lino Villaventura. “Luiz Stein assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com supervisão do próprio Ney Matogrsso”, indicou a promotora.

Em palco, Ney Matogrosso estará acompanhado por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Almeida (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Os bilhetes para os concertos da digressão “Bloco na Rua” estarão à venda a partir das 10:00 se sexta-feira. O preço dos bilhetes para o concerto do Porto varia entre os 25 e os 90 euros, e para o espetáculo de Lisboa entre os 22 e os 95 euros