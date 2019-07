De acordo com a Capivara Azul – Associação Cultural, promotora do evento Terra, Aline Frazão abre a programação de um conjunto de espetáculos musicais que tem como “inspiração” as “peças de arte africana, chinesa antiga e pré-colombiana reunidas por José de Guimarães e expostas” no museu do Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães, no distrito de Braga.

O ciclo musical prolonga-se até novembro e inclui as atuações de Otim Alpha “em estreia absoluta em Portugal” e de Zulu Zulo, acrescenta a associação.

Quanto a Aline Frazão, a cantora e compositora angolana atua no CIAJG no dia 20 às 21:30, na companhia do trio composto por Johannes Krieger (trompete e flugelhorn), Mayó (baixo) e Ndu (percursão).

A associação lembra que na música de Aline Frazão “cabe certamente o semba, mas também a morna de Cabo Verde e a bossa do Brasil, num cruzamento que dá a esta compositora um lugar particular”.