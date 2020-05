O Dia Mundial da Língua Portuguesa celebra-se pela primeira vez esta terça-feira, dia 5 de maio. A data será assinalada pela Altice Portugal ao longo de toda a semana através de um conjunto de iniciativas que pretendem homenagear a língua que, mundialmente, une mais de 260 milhões de falantes.

"A Altice Portugal deseja um Portugal mais inclusivo, mais digital e mais ambicioso. Esta ambição deve começar na educação, enquanto pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer sociedade moderna. Hoje, 5 de maio de 2020, é o dia em que se comemora pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Altice, em articulação com a Fundação Altice, associa-se a esta data com a publicação de uma obra de referência, o novo Atlas da Língua Portuguesa", explica Alexandre Fonseca, presidente Executivo da Altice Portugal.

Veja no vídeo as declarações de Alexandre Fonseca:

A nova edição do Atlas da Língua Portuguesa será lançada em junho e contará com uma abordagem multidisciplinar e integradora do "património único". "O novo Atlas da Língua Portuguesa estará, muito em breve, acessível e disponível para todos os interessados na defesa e na promoção da língua portuguesa", acrescenta Alexandre Fonseca.

"O novo Atlas da Língua Portuguesa é o testemunho de compromisso da Altice com Portugal, com os portugueses e com a vasta comunidade de utilizadores da nossa língua, a língua de Camões", sublinha.

"O português é hoje a língua utilizada por mais de 260 milhões de pessoas em todos os continentes. É a língua oficial de nove países, é a quarta língua mais falada a nível mundial e quarta ou quinta língua mais utilizada no universo digital e de internet. Sendo também, a língua mais falada no hemisfério sul", lembra o presidente Executivo da Altice Portugal.

Vários olhares sobre a Língua Portuguesa

Para celebrar do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, a Altice Portugal pediu ainda alguns testemunhos a várias personalidades que, além de serem "embaixadores" das suas marcas, têm contribuído, através do seu trabalho, para a divulgação e afirmação da cultura e da língua portuguesa.

Veja o testemunho de Mário Crespo

Veja o testemunho de Bárbara Tinoco

Veja o testemunho de António Sala

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi ratificado em 25 de novembro de 2019, pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), na sequência de uma proposta apresentada por todos os países lusófonos, e apoiada por mais 24 Estados. Há mais de uma década que, a 5 de maio, se celebrava o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, ou seja, 3,7% da população mundial.

É língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana ou o Mercosul.