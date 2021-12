"Um país sem Cultura, é um país sem futuro, um país sem identidade", frisou Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, numa publicação no Instagram onde criticou as mais recentes medidas de combate à pandemia, nomeadamente no setor dos espetáculos.

"Nesta pandemia todos os setores económicos gritaram alto que foram individualmente o mais prejudicado pela pandemia. Os números da cultura estão aí. Definitivamente batemos no fundo. 85% quebra de espectadores. E 2021 foi ainda pior", sublinhou o diretor da promotora responsável pelo festival NOS Alive.

"Os apoios ao setor foram manifestamente desproporcionados com a quebra de negócio. A Ministra da Cultura insistiu sempre em mandar-nos para economia. A Economia diz-nos que temos uma tutela. Pois que não temos. O discurso para o nosso setor foi sempre, não entrem por aí. Entretanto a senhora Ministra não fala com o sector há semanas", revela.