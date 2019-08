A este movimento juntou-se o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazónia, cuja meta é “restaurar 28.000 hectares, através de técnicas diversas”.

No total, estão previstos mais de 73 milhões de árvores até 2023.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, incluindo territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

A evaporação na Amazónia produz parte da chuva que ali cai. Quando a desflorestação chegar aos 20 ou 25%, segundo preveem os cientistas, a região deixa de evaporar a água que produz chuva para manter a floresta húmida.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.