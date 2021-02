As bandas Elder, Irist e Pallbearer foram acrescentadas ao cartaz do Amplifest, anunciou a organização do evento que se volta a realizar no Hard Club, no Porto, entre 8 e 10 de outubro.

As três bandas juntam-se a Amenra, Caspian, Cult of Luna, Envy, Holy Fawn, Jo Quail, Oranssi Pazuzu, Telepathy e Wolves in the Throne. Os bilhetes para o Amplifest encontram-se à venda 'online' pelo valor de 115 euros.