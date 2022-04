Nesta história, que é uma primeira introdução aos mais novos sobre liberdade e democracia, entra Manu, um rapaz que quer fazer uma revolução em casa, por estar farto de comer brócolos e não poder jogar à bola no quintal. No dia em que a avó o vai visitar, Manu aproveita para lhe perguntar o que foi a "Revolução dos Cravos", sabendo que esta é a flor que o pai tanto estima nos canteiros do quintal.

A avó explica-lhe o que foi a ditadura em Portugal, em que "não permitiam que ninguém pensasse de forma diferente", descreve o dia em que a população se cansou e os militares fizeram a revolução, e como é que os cravos se tornaram o símbolo de liberdade.

"Avó, onde é que estavas no 25 de Abril?" é o segundo livro ilustrado de Ana Markl e Christina Casnellie, sucedendo a "Onde moram os teus macaquinhos?, sobre expressões idiomáticas da língua portuguesa.

Ambos são editados pela chancela Liliput daquele grupo editorial.