Este sábado, dia 9 de março, na final do Festival da Canção, os 50 anos do 25 de Abril foram celebrados com música. O momento preparado por Samuel Úria e Filipe Melo contou com a participação de Ana Lua Caiano, Alex D’Alva Teixeira e Luca Argel.

O medley arrancou com "Que Amor Não Me Engana", de Zeca Afonso, na voz de Ana Lua Caiano. Logo depois, Alex D’Alva Teixeira recordou "Liberdade", de Sérgio Godinho, e o músico brasileiro Luca Argel interpretou "Tanto Mar", de Chico Buarque.

No final, Paulo de Carvalho subiu a palco para cantar "E Depois do Adeus", tema que venceu o Festival da Canção em 1974 e que se tornou numa das senhas da Revolução dos Cravos.

Veja aqui o vídeo.