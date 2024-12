O Teatro Virgínia, em Torres Novas, apresentou hoje a programação do primeiro trimestre de 2025 com nomes como Ana Moura, Olavo Bilac, Stereossauro e um tributo a Pedro Barroso em agenda, além de espetáculos de teatro, dança e humor.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Torres Novas, no distrito de Santarém, dá conta que a nova temporada principia a 11 de janeiro, com Olavo Bilac a partilhar o palco com a Banda da Sociedade Velha Filarmónica Riachense, num concerto que tem início marcado para as 21h30.

Até ao final de março, o Virgínia receberá, além de música, espetáculos de dança, teatro, cinema e humor, com a peça “Cenas Conjugais”, uma adaptação de um clássico do cineasta Ingmar Bergman, com encenação e adaptação dramatúrgica de Sónia Barbosa, a subir ao palco para duas sessões, a 17 e 18 de janeiro, ambas às 21h30.

A peça “Raízes que me contam”, pelo Teatro Meia Via, estará em cena no Teatro Maria Noémia, nos dias 24 e 25 e janeiro, passando depois pela Casa do Povo de Riachos (15 de fevereiro) e pela Casa da Cultura Luís António Trincão, em Lapas, a 9 de março.

A programação de janeiro termina no dia 25 com o espetáculo de humor “Aura Super Jovem”, com o ator Salvador Martinha a assinalar o regresso ao ‘stand-up’.

A programação de fevereiro abre no dia 1, na Black Box da Central do Caldeirão, com um Concerto para Grávidas, de manhã, e nesse mesmo dia, à noite, a companhia Erva Daninha leva a peça de novo circo “Parque Central” para o palco do Virgínia.

Na manhã de 8 de fevereiro, António Pedro e Caroline Bergeron apresentam o espetáculo “Tocas” no Virgínia, com um “concerto performance” de laboratório criativo, sendo a noite dedicada à atuação do músico e produtor Stereossauro, que apresentará em palco “+351”, título do seu último projeto.

A 14 de fevereiro, o Festival Às vezes o Amor leva a música da lusofonia ao Virgínia, com a artista luso-cabo-verdiana Lura a atuar às 21h30.

O dia 22 de fevereiro será dedicado ao humor dos “Amigos da Treta”, com José Pedro Gomes e Aldo Lima em palco.

O espetáculo de dança e novo circo “MUDA”, com direção artística de Clara Andermatt, fecha a programação de fevereiro, no dia 28, numa sessão que resulta de uma parceria entre a companhia Clara Andermatt e o Instituto Nacional de Artes do Circo.

A fadista Ana Moura abre o programa de março, no dia 1, às 21h30, com “Casa Guilhermina”, título do seu sétimo álbum de estúdio, com a manhã desse dia a ser dedicada aos mais pequenos, com “LU.NA” - um espetáculo para bebés até 3 anos.

A magia chega ao Virgínia a 8 de março, com a sessão de ilusionismo “Hora Vazia”, de José Pereira (Zé Mágico), e, no dia 15, haverá lugar a uma sessão matinal de “Leituras Encenadas”, de promoção do livro e da leitura.

Integrado nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o Virgínia promove dia 15 de março, às 21h30, uma homenagem ao músico e cantor Pedro Barroso, que morreu em 2020 e que cresceu e residia em Riachos, com o espetáculo “Viva quem canta”.

A tarde de 22 de março será dedicada a espetáculos musicais de artistas locais, como os Cruz de Ferro, Dog’s Bollocks, Hadessa, Teresa Tapadas, Tiago Amado e Carla Frias a atuarem na Black Box da Central do Caldeirão, e a noite será dedicada à dança, com o Balé Teatro Guaíra, companhia de dança proveniente do Paraná, Brasil.

No dia 28 de março, a proposta é para ouvir o “Largo da Memória”, álbum de estreia do Projeto Pouca Pena, dos músicos Daniel Pereira Cristo, Luís Peixoto e Ricardo J. Martins, e, no dia seguinte, estreia-se a peça “Tulpa”, pelo Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia.

A fechar a programação, que contempla ainda sessões semanais de cinema ao longo de todo o trimestre, o Teatro Virgínia leva no dia 30 de março, à Igreja do Paço, o Ensemble de Metais de Leiria, no âmbito do ciclo de música de câmara Choral Phydellius.

Os bilhetes estarão à venda a partir de segunda-feira, dia 09 de dezembro, na bilheteira local (de segunda a sexta-feira das 11h00 às 12h30 e das 15h00 às 18h30), nos pontos aderentes Fnac, Worten ou em bol.pt.

A programação pode ser consultada em detalhe em www.teatrovirginia.pt.