Os concertos começam no sábado (29 de junho), com a atuação de Rodrigo Leão no Jardim Sereia, num momento em que o músico e compositor comemora 25 anos de carreira a solo, e terminam com HMB em 6 de julho, no Parque Verde do Mondego, informou a Câmara Municipal de Coimbra, entidade organizadora do evento.

Por Coimbra, passam ainda outros nomes do panorama musical nacional, como Ana Moura (3 de julho), Miguel Araújo (5 de julho), The Black Mamba (2 de julho) e Tiago Nacarato (1 de julho).

De acordo com a nota de imprensa enviada à agência Lusa, em 30 de junho é apresentado o projeto cultural "Na Cor do Avesso", que tem como base a Canção e a guitarra de Coimbra, e a 4 de julho, o Convento São Francisco será palco para o espetáculo "Este Rio Imenso", que pretende "comemorar a diversidade musical de Coimbra", numa iniciativa com direção musical de Nuno Feist.

As iniciativas das Festas da Cidade, na sua maioria gratuitas, vão estar espalhadas pela cidade, ocupando espaços como o Jardim da Sereia, o Parque Verde, a Praça do Comércio ou o Terreiro da Erva.

Para além de música, o programa conta ainda com exposições, visitas guiadas, animação de rua, folclore e atividades desportivas.

As comemorações oficiais do Dia da Cidade decorrem a 4 de julho.