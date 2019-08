Depois dos concertos no Coliseus dos Recreios, em Lisboa, e no Coliseu do Porto​ em janeiro, a dupla Anavitória volta a Portugal esta sexta-feira, dia 23 de agosto, para um concerto único no Capitólio, em jeito de despedida da digressão “O Tempo é Agora”.

Ana Clara e Vitória Falcão conquistaram os portugueses com "Trevo", tema que conta com uma versão com Diogo Piçarra. As canções do duo atravessaram o Atlântico em 2017, mas os primeiros passos no mundo da música foram dados em 204.

"Eu e a Vitória somos da mesma cidade, no Tocantins, que é um estado brasileiro. Nós conhecemo-nos desde sempre, mas apenas de vista. Aproximámo-nos muito em 2014, quando fiquei muito próxima de uma amiga da Vitória e tinha um canal no Youtube e ela cantava na brincadeira em alguns vídeos. Eu vi um desses vídeos e convidei-a para gravar comigo. Tudo correu bem, gostámos de cantar juntas", recordou Ana, na primeira passagem por Portugal, ao SAPO Mag.

A boa aceitação que teve o primeiro EP, editado em 2015, foi o principal motivo para que as Anavitória continuassem a trabalhar no mundo da música. "Desde do EP, que saiu em abril de 2015 e que recebeu uma boa aceitação pelas pessoas, até hoje tudo foi muito natural. O EP foi muito experimental, para ver se ia resultar ou não. Foi muito pela resposta das pessoas que decidimos continuar o trabalho, fazer o disco e viver da música", conta Vitória.

A BANDA SONORA DAS ANAVITÓRIA

O primeiro disco que comprei foi...

Vitória: O primeiro disco que eu comprei na minha vida... lembro-me porque juntei muito dinheirinho. foi para a minha mãe, não foi para mim. comprei um disco do Ney Matogrosso porque a minha mãe é fã.

Ana: O meu primeiro disco não comprei, mas ofereceram-me. já era velha, tinha 12 anos, e foi da banda LXL, uma banda daqui.

A canção do meu primeiro amor foi...

Ana: Preciso de me lembrar do meu primeiro romance... mas tem uma canção do Nando Reis, “P'ra você, guardei o amor” que é... nem sei explicar. Têm de ouvir para perceber.

Vitória: Não me vou lembrar. Não sei mesmo.

A canção que me faz dançar é...

Ana: "Birds", dos Coldplay

Vitória: É verdade, é canção para acordar de manhã cedo... para ter um dia feliz.

A canção que gostava de ter escrito...

Ana: Tenho várias, digo várias vezes 'gostava de ter escrito isto'. Qualquer música da Mallu Magalhães.

Vitória: Qualquer uma dos Los Hermanos, acho eu. A "Sentimental"... Jesus.

A canção que me faz chorar...

Ana & Vitória: "Oceans", dos Hillsong

A canção que canto sempre no karaoke é...

Ana: Cantava muito quando era pequena. Nos últimos tempos só fui uma vez. Mas, quando era pequena, a minha música do karaoke era "Do fundo do meu coração", do Sandy & Junior.

Vitória: Sempre escolho canções diferentes. Não tenho só uma.